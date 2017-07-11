〈北部〉住宅補貼開跑 房租每月最高4千

2017-07-11

21日起受理申請

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年的桃園市住宅補貼，即將從七月廿一日至八月卅一日受理申請，市府住宅發展處表示，補貼項目有「房屋租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，以最多人申請的「房屋租金補貼」為例，每戶每月最高補助四千元，今年也新增手語翻譯溝通服務，照顧聽障人士。

住宅發展處指出，住宅補貼申請項目有「房屋租金補貼」，每戶每月最高補貼四千元、補貼期間一年；「自購住宅貸款利息補貼」的貸款最高額度兩百一十萬元、貸款年限最高廿年；「修繕住宅貸款利息補貼」的貸款最高額度八十萬元、貸款年限最高十五年。

住宅發展處表示，最熱門的「租金補貼」申請，必須符合設籍桃園市且無自有住宅，家庭年所得低於七十二萬元，或年均每人每月低於二○五三八元，所得部分兩者擇一即可，民眾可選擇對自己有利的部分，有家室者必須年滿廿歲，單身者需年滿四十歲才可申請。

住宅發展處指出，鼓勵民眾購屋，最高貸款額度兩百一十萬元的「自購住宅貸款利息補貼」有三百六十一個申請名額，最高八十萬元的「修繕住宅貸款利息補貼」有兩百零五戶，兩項的申請資格必須家庭年所得低於一百廿萬元，年均每人每月低於四七九二二元。

住宅發展處表示，從七月廿一日到八月卅一日於上班時間的早上八點到晚上七點受理申請，申請方式可採郵寄或親自送件，收件地點包括住宅發展處及各區公所，只要在期限內提出申請即可，並沒有申請戶數額滿後就不再受理的疑慮。

住宅補貼詳細資訊，可上「內政部不動產資訊平台」網站查詢並下載申請書件。