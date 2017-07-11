〈北部〉國防部儀隊賽奪冠 新興高中備戰桃儀盃

2017-07-11

桃儀盃 本月底登場

〔記者鄭淑婷／八德報導〕私立新興高中儀隊九日參加由國防部舉辦的「第一屆高中職校儀隊競賽」，擊敗各地勁敵，榮獲全國冠軍，雖然現在放暑假，但儀隊隊員奪冠後不敢懈怠，第二天就返校揮汗操練，備戰七月底即將登場的桃儀盃儀隊競賽。

新興高中儀隊已成軍九年，是競賽場上的常勝軍，多次獲得桃儀盃、北儀盃第一名，曾受邀在全中運聖火傳遞、桃園地景藝術節、桃園燈會等活動中演出。

國防部高中職校儀隊競賽今年有五十一所學校報名，在北、中、南三場初賽之後，由新興高中、立志高中、恆春工商、莊敬高職、嘉義女中、明道中學、台中女中與台南女中等八所學校闖進決賽，九日在台北市「自由廣場︱兩廳院藝文廣場」競技，最後由新興高中、台中女中、嘉義女中分獲冠、亞、季軍。

新興高中表示，儀隊採取軍事化的練習模式，二年級幹部帶領一年級學弟妹練習，利用課餘時間操練；隊長羅新儒說，旋槍、轉槍、拋接槍最困難，儀槍重量超過兩公斤，練到手腕痠痛、受傷是家常便飯。

這次的儀隊競賽也開放畢業生參與，畢業多年、準備升大四的侯鈞逵，返校協助學弟妹訓練，並擔任「刀官」、「指揮官」，今年的畢業生也繼續留校，讓儀隊以最佳陣容參賽；侯鈞逵表示，儀隊中最重要的訓練，除了槍感就是出席率，隊員有共同的目標、把每一次的演出做到最好，就是贏得冠軍的關鍵。