〈北部〉壽豐農會募新血 耕新團首度下田

2017-07-11

20人受訓 50歲高雄上班族報名

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院農業委員會今年規畫在全國七個縣市招募「農業耕新團」 ，希望培訓基層農耕士投入農業缺工地區，壽豐鄉農會昨舉行壽豐農耕新團的第一次田間作業，二十名受訓學員中有二十二歲的在地青年，也有五十歲遠從高雄來的上班族，他希望能夠移民花蓮從事農業，因此參加農耕訓練。

壽豐農會指出，在高齡化及人口流失的衝擊下，農業勞動力不足已是全國性的問題，因此配合農委會鼓勵民眾從事農業工作，並紓緩季節性農業缺工問題，補實農業人力，活化農業勞動力市場，辦理「改善農業季節性缺工2.0措施︱農事服務團計畫」，農業耕新團人員召募了二十名農耕士，昨在李家豐有機農場進行田間農務訓練，場主帶領農耕士作田間簡易農務教學。

原本在高雄工廠擔任上班族的林先生說，西部空污日益嚴重，他一直很嚮往東部乾淨空氣、水質，還有健康的生活環境，因此想要移民到花蓮，然後從事有機農業的生產，因此報名參加農業耕新團，希望學習基礎的農業知識與技巧，未來希望有農場，然後往有機生技產業研發方向走。

若工作1個月 約可領到30Ｋ

學員中最年輕、二十二歲的劉先生則說，家裡原本務農，但栽種的是較低經濟作物的柳丁果樹，他退伍後，想說學習其他農業知識，又可以有薪水可以領，所以就參加農耕新團。壽豐農會指出，農耕士除可獲得缺工農場支付高於基本工資的待遇，農委會還會提供獎勵金及交通津貼，若工作一個月，每月約可領到三萬元上下的薪資。