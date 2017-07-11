〈北部〉烏石港瘋衝浪 協會促教練考證制

2017-07-11

1年平均29萬人次遊客

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭烏石港是北台灣衝浪勝地，雪隧通車後，一年平均吸引二十九萬人次遊客，衝浪已列為二○二○東京奧運項目，引起體育署重視，宜蘭縣籍署長林德福昨到烏石港了解現況，中華衝浪運動協會認為，要有完善救生設備，建立衝浪教練證照制度，才能營造有利推廣環境，林請縣府整體規劃，體育署會全力協助。

烏石港是全國知名衝浪地點，目前僅業者安排救生員巡查，教練制度也不健全，出現安全隱憂，中華衝浪運動協會副秘書長王丞軒說，應配置正職救生員，規劃救生塔、救生站，在特定地點辦理海洋知識推廣、安全救援宣導、水上救生、水上安全維護。

衝浪教學宜規範 防貿然下水

王丞軒舉美國加州海灘為例，每年有夏日學校或營隊，招攬學生接受教育訓練，帶領青年學子親近海洋前，要學會如何確保安全，透過各項活動，促使衝浪之類海洋運動向下扎根。

台灣潛水教練必須考取證照，具有一定風險的衝浪，尚未建立證照制度，玩家通常跟業者租板逕自下水，烏石港歷年來就傳出不少衝浪意外，教練考照是當務之急。

「衝浪教學沒有規範，貿然下水很危險！」王丞軒說，烏石港海灘租借板子的店家櫛比鱗次，有些遊客租借衝浪板後自行下水，反觀美國、法國等先進國家，都是先在衝浪店學好，再帶著板子去衝浪，一個教練能帶多少學員，也有嚴格規範，國內衝浪界得建立遊戲規則。

體育署盼縣府提統合性計畫

林德福希望宜蘭縣政府提出統合性計畫，包含救生設備、救生員配置、廁所、淋浴間、環境清潔及氛圍塑造、清除海岸防風林髒亂點，請地方公所輔導社區總體營造，規劃餐飲住宿服務設施，促成群聚效應，形成新興運動產業，體育署將與縣府密切聯繫，為烏石港打造更完善的衝浪環境。

縣府工旅處副處長池騰聯說，烏石港衝浪基地周邊設施會納入整體規劃，例如設置簡易淋浴設備，改善附近道路排水設施，辦理衝浪街屋拉皮，讓烏石港一帶街景呈現新風貌。