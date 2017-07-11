〈北部〉苗醫不遷後龍 縣府：院區只增不減

2017-07-11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕遠雄集團已終止後龍醫療園區的推動計畫，行政院衛福部苗栗醫院是否遷至醫療園區一度吵得沸沸揚揚，因苗栗縣政府衛生局宣布苗栗醫院原址保留而風波暫息。苗栗市長邱炳坤昨天和鄉親至苗栗醫院加油打氣，要求絕對不能遷移。

苗縣府指出，只要中央政府首肯，苗栗醫院只會「增加」後龍的重症醫療園區，提供癌症醫療、腦中風、心血管、胸腔外科等急重症醫療，不會「減少」在苗栗市的院區。

苗栗市公所指出，日前因後龍遠雄醫療園區計畫終止，立委陳超明及徐志榮於立法院召開公聽會，希望能將遠雄醫療園區用地保留，建議衛福部能將苗栗醫院遷到該園區；縣籍議員也紛紛表態，苗栗醫院要不要遷移引發各級民意代表議論，縣長徐耀昌更在議會定期會，指出苗醫廳舍老舊、停車空間不足，「若不好好掌握這個機會，苗栗醫院將來會自甘墮落、萬劫不復，淪為三級醫院。」這一席話引發外界不同的看法。

邱炳坤指出，近年來苗栗醫院投入一億五千萬元進行內外部硬體整修，加入十四名優秀醫生，更與亞東醫院、台北慈濟醫院、童綜合醫院簽訂四年的「醫學中心支援計畫」，不斷提升醫療品質，呼籲爭取更多的經費、更好的制度與更高的待遇，讓更多優秀的醫師願意到苗栗服務。

邱炳坤昨天以地方首長及病患的身分，會同里長們一同前往苗栗醫院，高舉「苗栗醫院，加油！」「我們都需要你！」的標語，里長們隨後到醫院內送花，替醫護人員加油打氣。

苗縣府指出，全國最大的醫療體系，就是衛生福利部旗下的廿六家部立醫院，放眼望去，沒有任何一家醫學中心擁有廿六個分院。況且，衛福部是主管國家醫療政策的最高機關、且有全國最大的醫療體系，只要中央政府願意以「前瞻計畫」的資金，協助苗栗醫院，苗栗縣政府也將與苗栗醫院全力以赴，將苗栗醫院提升為全國最優質的部立醫院。