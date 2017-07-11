〈北部〉亂葬崗變蚊子館 轉型求生

2017-07-11

〔記者黃美珠／關西報導〕關西迎風館命運乖舛，原是農民活動中心後轉為產業交流中心，曾是地方的小型藝文展覽場所、或表演劇場，但因沒有使用執照，反而有漏水及消防等問題，五年前暫停營業後雖補了照，前年一度恢復營運，但再因縣府和公所的合約到期而停止，這次計畫委外改做小熊博物館，昨天消息傳出後正、反面聲音都有。

縣府表示，關西迎風館原來是民國七十八年省府補助關西鎮公所，蓋了八年才落成的農民活動中心，因為長期閒置，被行政院公共工程委員會列管為全國的「蚊子館」之一。

原址本來是個亂葬崗，中間曾被經濟部以振興經濟名義再補助一億元活化，縣府當時配合出資一千萬後，改建成現在的「迎風館」。

但是九十四年間，受限法令迎風館無法取得使照，縣府只好成立「新竹縣地方產業股份有限公司」跟鎮公所訂約後負責經營，專做小型藝文展、農特產品促銷會，也外借民眾婚喪喜慶宴客。

四年後，縣府開始引入大型的「牽手觀音」等表演秀，九十九年間藝人蔡頭接手帶來紅頂藝人的演出，專門提供包場表演，曾創下該年總共七百五十場，有十一萬人次進場欣賞的紀錄。

但是礙於沒有使照，一○一年縣府決定停止對外營業，移交給新竹縣公共造產基金經營。兩年前短暫引入馬戲雜耍後，去年重新跟鎮公所訂約，今年準備委外重新再出發。