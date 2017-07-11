〈北部〉全樹型移植3棵大榕 市府獲好評

2017-07-11

因應中壢中山東路三段拓寬

〔記者李容萍／中壢報導〕行道樹因公共工程被迫遷移，引發環保團體抗爭護樹的爭議不斷，市府新建工程處辦理「中壢區中山東路三段（二三○巷至龍文街口）道路拓寬改善工程」，以環保意識出發，運用「全樹型移植工法」移植龍福路、中山東路三段路口的三棵大榕樹，減少樹木的損傷、提高移植的存活率，獲得好評。

出動大型吊車 順利移植老樹

新建工程處指出，以前也運用「全樹型移植工法」移植小型的行道樹，這次移植重達近七十九噸的大榕樹還是第一次，移植難度頗高，施工團隊出動大型吊車，使用特製五個吊掛點的直立型吊掛方式移樹，先用軟質布保護樹皮，再以特製鋼板保護根部土球，榕樹遷移到一旁的樹穴後，再用有機肥土壤回填，使用四分鋼索以四個點的地錨固定，讓老樹順利移植到距離原址三百公尺外的地點。

新工處處長陳智仁指出，「全樹型移植工法」被園藝界稱為「移動森林移植法」，移植的樹木幾乎百分之百存活，這次移植的三棵大榕樹，樹齡約六、七十年，樹高約十二公尺，樹幹直徑約一．二公尺，其中兩棵大榕樹的樹根相連，幾乎成了盤根錯節的雙胞胎，重達近七十九噸，移植難度很高。

養護工程處主任秘書張育維說，相較於一般樹木移植，需要大規模的疏刪樹木枝條，「全樹型移植」可以減少因修剪造成的傷口，並保有樹木原本的覆蓋率和景觀功能，但因為要挖掘更深，移植困難度及搬運的機具規格成本大幅增加。