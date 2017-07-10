〈北部〉宜縣長選舉 民進黨盼10月確定人選

2017-07-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二○一八百里侯選戰已經悄悄展開，民進黨內已有宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀宣布參選，三鄉聯盟日前也宣布下週決定參選人選，初選競爭激烈，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，會建議中央黨部提早到十月前確定人選，提早備戰。

宜蘭縣長之位，除了已經表態參選的民進黨的江聰淵和陳歐珀，冬山鄉、三星鄉和員山鄉長組成三鄉聯盟要共推人選，國民黨則有羅東鎮長林姿妙和前宜蘭縣長呂國華宣布參選，國民黨宜蘭縣黨部前主委林信華則脫黨參選，選戰激烈。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，全國黨代表大會原本訂在七月二十二日，現在延到九月二十八日，因為前陣子在審年金改革法案還有前瞻條例，中執會開會後，決定順延兩個月，整個國家、社會都在注意前瞻條例、預算和年金改革，黨中央跟中央政府希望先把精力放在處理有關人民的事項，因此決定往後延。

「共主盡早確認，才能凝聚本黨力量。」林進財說，有關縣長提名辦法，九月二十八日通過後就會作業，希望最好在十月以前確定宜蘭縣長人選，人選若沒提前確認，後面鄉鎮市長跟縣議員恐怕困擾較多，未來如果黨內有意參選的人選是三組人馬，會先協調人選，協調未果就會全民調，如果三組人馬都參與全民調，將是黨內初選人數最多的一次。