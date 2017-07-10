〈北部〉頭城土地公廟 APP導覽兼抽籤

2017-07-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭大學電子工程學系學生開發出多款導覽APP，不但有頭城文物語音導覽，還有頭城土地公廟解說，系統收集兩百首籤詩讓遊客抽籤，宜大噶瑪蘭志工團隊昨天到頭城向遊客推廣下載，遊客下載後還獲得繪有當地鉛筆畫家馬丁的畫作的明信片。

宜蘭大學副學務長張介仁帶領噶瑪蘭志工團隊昨天到頭城火車站前，推廣宜蘭大學電子工程系為宜蘭製作的頭城文物語音導覽和頭城土地公廟導覽等APP手機應用程式，遊客下載APP即獲得頭城在地鉛筆畫家馬丁畫作印製而成的明信片，遊客表示，解說詳盡，很實用。

張介仁說，土地公廟導覽APP中，學生收集了兩百首籤詩，目前有頭城慶和廟、北門和南門土地公廟的詳細導覽內容，未來不但會加入宜蘭縣內其他土地公廟的資訊，除了抽籤，還會擴充解籤詩的內容。

「希望讓遊客更方便，程式加入定位功能。」開發出頭城文物語音導覽APP的學生之一褚宣德說，過程中最困難的就是加入定位功能，但是遊客一定希望導覽系統可以跟著他們走到哪裡，解說到哪裡，不用自己還要手動查詢，所以大家克服困難，終於做出來。

張介仁說，學生們發揮數位科技的專長，希望吸引當地民眾及遊客，瞭解此地文化的特色及相關旅遊景點，未來除了頭城，還希望跟縣內各鄉鎮合作，服務更多在地民眾，未來除了中文語音，更會開發英文和日文等多國語言。