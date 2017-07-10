〈北部〉花蓮球場被嫌爛 縣長怨中央被打臉

2017-07-10

傅砲口向上 批要靠縣府自籌整修費

〔記者王錦義／花蓮報導〕中職明星賽首次在花蓮開打，球員工會質疑花蓮球場經評鑑為Ｃ級球場、草皮很不平整，不合乎職棒水準，多位球員也貼上「這樣太危險」、「施工危險 請勿靠近」紋身貼紙表示抗議；為此花蓮縣長傅崐萁「砲口向上」質疑中央都不給錢整修，都要靠縣府自籌！

職棒明星賽球員嫌棄「花蓮球場太爛」，傅崐萁前晚在宴請中職餐會時不禁抱怨，新竹市這麼有錢，中央還補助五億元打掉球場重建，結果體育署一毛錢都沒有補助花蓮，這回賽前整修花一千多萬元，都是花蓮縣府自籌；至於草皮是養護時間不夠，縣府七個月接獲明星賽要在花蓮辦，立即著手極整修，但因一例一休致工程流標多次，趕在六月鋪好草皮卻碰上豪雨，草都被泡爛掉。

東服處：若地方財政困難會協助

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，新竹球場已有四十年相當老舊，因而補助重建，且新竹球場平時也由地方政府養護，每二到三年自編千萬元的養護經費；花蓮棒球場則只有十六年，他希望地方政府衡量縣政預算編列，將錢花在刀口上；如有設施因為老舊需要整修，地方財政有困難導致無法進行，中央也將責無旁貸協助。

針對「中央一毛都沒補助花蓮」說，副執行長李旭寧批，中央目前補助一千三百萬元整修花蓮市花崗山運動場、美侖田徑場跑道一千萬；他很遺憾，傅縣長以不實的資訊挑動花蓮人民與中央的對立，這對盡力協助花蓮建設的中央政府來說很不公平。

棒球教練：球場平整度已改善很多

被評為Ｃ級球場，有地方棒球隊教練認為，球場評鑑項目很多，還包括周邊設施、動線、觀眾席位、機電設施等，光是空間不足、觀眾席次少二項，花蓮球場就不可能成為可辦國際賽的Ａ級球場。他說，其實球場今年以清砂取代過去的沃土，平整度已改善很多，但草皮真的是沒時間養護。

花蓮縣立棒球場前身為德興棒壘球場，民國九十年啟用，可容納五千五百人。花蓮縣府前年七月斥資二千多萬裝設全屏大螢幕，但球場草皮卻明顯到處坑洞，被「恰恰」彭政閔批：「大螢幕是其次，球場內部維護才是重點，球員受傷誰來負責」；這次明星賽前又斥資千萬整修，又被批草皮不平整可能導致球員受傷。