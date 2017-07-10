〈北部〉縣府補助刪減 苗縣生命線苦撐

2017-07-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣生命線協會今年已邁入第廿七年，服務超過十四萬人次，陪伴許多徘迴十字路口的民眾走過人生幽谷，也陸續擴大自殺防治相關業務。近年因縣府財政困難，社福補助減少，但協會仍堅守「一九九五」協談專線廿四小時服務，形成「三個人要做十個人的事」，協會盼大眾挹注資源或投入志工行列。

苗栗縣生命線協會長期投入「一九九五」協談專線服務，受縣府委託，九十九年起承接苗栗縣社區自殺防治關懷中心業務，一○一年承接自殺防治中心，推動發展社工與志工專業分工，建構自殺統一窗口，將自殺防治推廣至校園、社區。

協會理事長陳宗聖說，近兩年來，苗縣府對協會的社福支出，少了廿五到卅％，在業務量不減反增的情形下，相當辛苦。

陳宗聖表示，社福團體承接政府專案，本就需自籌部份經費，協會理監事也曾掙扎是否要續接，但因自殺防治是生命線本業，加上苗縣每年自殺人數，仍在全國六、七名盤旋，所以協會仍戮力於自殺防治相關業務推行，也堅守「一九九五」協談專線廿四小時不斷線。

協會主任劉佩璇說，「一九九五」協談專線去年共接獲約七千通電話，有效數為四千二百五十八通，有賴一百卅五名志工們輪班，期盼更多朋友願意投入。

五十五歲的邱素珍，加入生命線志工七年，她認為，「在幫助他人的同時，其實自己學得更多」，因為擔任志工前，需參與近一年的諮商、心理、法律等相關培訓課程，讓她從中獲得啟發，對人生更充滿能量。