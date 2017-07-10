〈北部〉竹市紓解香山路網 市14線外環道9月動工

2017-07-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕紓解新竹市香山區元培街社區、學校與工業區交通壅塞問題，新竹市府將進行「市十四線（元培街）二期新闢道路工程」，在外環道新闢道路分流車潮，九月動工，預計明年底完工，新竹市長林智堅說，市府編列六．二億元經費新闢道路，將可健全香山區的交通路網，讓市民有更安全、順暢的回家道路。

新竹市府工務處長陳炳煌說，香山區元培街周邊社區密集，居住人口集中，且道路往北接香山工業區，沿線聚集香山高中、元培醫科大、玄奘大學及中華大學，是所謂的大學城社區，每天通勤人口上萬人次，但元培街道路狹窄，難以負荷尖峰時刻龐大車潮的出入。

陳炳煌說，市十四線元培街現有路寬約五到八公尺，中華路到隘口橋路段雖已完成十二公尺道路拓寬，但仍無法負荷尖峰時刻出入的大量車潮。

市府成功爭取內政部五億元經費，加上自籌款將投入六．二億元經費，新闢「市十四線二期工程」，從中華路到元培橋新闢總長一千八百廿公尺的外環道。

陳炳煌說，市十四線二期外環道工程分兩路段施作，目前已完成規劃，預計九月開工，明年底完工，未來將配合工程進度進行環境監測，減少對環境影響，並會保留元培街原貌，不會影響兩側既有住戶，施工期間原路仍可照常通勤，可降低工程對香山區居民、通勤民眾影響。

林智堅說，市十四線二期新闢工程將建置安全、舒適外環道路，除提升此學區學子的通學方便性，也能讓香山區的交通路網更健全，讓香山區的交通問題獲得改善。