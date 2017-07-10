〈北部〉優先「開瓶」 平鎮南豐、金陵路啟動拓寬

2017-07-10

〔記者李容萍、周敏鴻／平鎮報導〕市府新建工程處推動「開瓶計畫」，針對市內各處瓶頸路段逐一打通，今年優先規劃平鎮區南豐路、金陵路道路拓寬工程，即起上網公告，將以五百卅七萬元委外規劃設計。其中，南豐路拓寬後，能讓平鎮工業區車輛進出更方便，金陵路拓寬後則可有效改善台六十六線快速道路周邊交通。

針對市內瓶頸路段逐一打通

新建工程處長陳智仁指出，南豐路計畫拓寬路段從南豐路、工業五路交叉口到中興路交叉口，總長五五○公尺，現況因地形高低落差大、道路寬度狹小、線型不佳，車輛由南豐路進出工業區會車不易、十分危險，預計明年拓寬為八公尺，讓大小型車輛進出平鎮工業區更順暢，提升用路安全。

金陵路計畫拓寬路段約八七○公尺，現有寬度八至十二公尺，起點為台北商業大學桃園校區前，終點在金陵路五段、平東路一段交叉口，附近新大樓一直蓋，台北商業大學設校後車流量更大，金陵路通過台六十六線快速道路下方，且有匝道可進出快速道路，每逢上下班時間周邊道路就會嚴重壅塞。

市議員謝彰文說，金陵路此路段塞車原因就是路窄，唯有拓寬才能有效解決，市府早就修訂為路寬廿公尺並列入都市計畫道路，但廿五年來苦於沒經費遲遲無法動工，如今優先列入「開瓶計畫」，因沿線商店住宅眾多，她希望新建工程處積極與地主協調拆屋，並將鄰近石門大圳防汛道路拓寬一併納入，讓拓寬工程同步進行。

今、明兩年將打通35處路段

新工處已上網公告「平鎮區南豐路及金陵路道路拓寬工程委託規劃設計技術服務」勞務採購案，希望八月三日前能找到符合資格的廠商承攬；今、明兩年計畫打通卅五處瓶頸路段，未來每年也會維持一區打通一條路的目標，全面提升用路品質。