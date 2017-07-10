〈北部〉打造圖書總館、美術館 桃園市長取經蓋蒂文創

2017-07-10

〔記者謝武雄／洛杉磯報導〕桃園市長鄭文燦率團訪美，美國時間八日參觀蓋蒂藝術中心時表示，該中心兼具展覽、教育、旅遊、典藏、研究等各種功能，也是建築地標，桃園正規劃興建圖書總館、美術館，會借鏡蓋蒂藝術中心經驗，尤其是將美術作品轉型為文創商品的創意。他說，這裡都是原作原畫，參觀的遊客都有很高的素質，讓他感慨台灣真的需要在文化上多多投資。

鄭文燦率團 正在洛城訪問

鄭文燦偕夫人林俞汝參觀蓋蒂藝術中心，特地購買一些梵谷文創商品伴手禮，他說，看了文創作品，發現博物館商品在文創精緻度上非常高，文創不應只是塗塗抹抹，蓋蒂很用心的把一個作品轉化為很多種文創商品，像鎮館之寶鳶尾花，就做成絲巾、面紙、紙鎮、馬克杯等多種用途，不但可讓遊客收藏紀念，也可以增加對藝術品的認識。

蓋蒂將作品變文創品 值得學習

鄭文燦指出，蓋蒂藝術中心是美國石油鉅子Jean Paul Getty把所有財產捐贈出來，並將所蒐集的雕刻、美術等藝品捐出成立的美術館，坐落在加州大學洛杉磯分校附近的山頭上，佔地達一百公頃，每年參觀人次約一五○萬，有人專程來看建築、有人來遊覽花園、有人是來看藝術作品的，加上這裡可以俯瞰整個洛杉磯城區，讓人覺得不虛此行。

鄭文燦說，蓋蒂藝術中心收藏很多十九世紀法國印象派作品，鎮館之寶是梵谷的鳶尾花，這是梵谷在病榻中的作品，有點憂鬱，卻是曠世之作；這裡也典藏許多十四到十六世紀修道院修士手寫的書，包含祈禱用的聖經等，非常特別。

圖書總館、美術館 預計明年動工

桃園市立美術館選定中壢區青埔特區的「公十三」為預定地，今年三月十五日完成委託專案管理技術服務（PCM）標案，由誠蓄工程顧問公司得標，待完成競圖、規劃設計、施工督導等進度，目標為明年底前動工。市立圖書總館位於桃園藝文特區，基地面積五萬一千六百平方公尺，規劃興建地下二層、地上八層建物，總樓地板面積約四萬六千平方公尺，工程總預算約廿三億元，主體工程工程費約十八億二千萬元，規劃設計暨監造案由競圖勝出的建築師郭自強及日本「梓設計株式會社」得標，預計明年初完成設計後動工、一一○年前完工。