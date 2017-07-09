〈北部〉東海岸線軍事秘境七七高地 360度環視花蓮

2017-07-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕過去做為軍事要塞的東海岸花蓮山七七高地，近年雖解除管制，但仍受林務局管理，是個極少數遊客會去的地方，七七高地地勢不高，但景色絕美，幾乎可三百六十度環視整個花蓮市區到太平洋，壽豐鄉鹽寮村透過林務局社區林業計畫，希望打造深度生態旅遊路線，透過社區導覽，讓社區能更活絡發展。

生態多樣 規劃深度旅遊

村長范光福說，花蓮山七七高地，是鹽寮村視野最棒的景點，位於省道台十一線上往南的地方，因海拔高七十七公尺而得名，這裡可以看到花蓮溪出海口，溪水和太平洋相互激盪的結果，也是花蓮舊稱「洄瀾」的由來，還可以遠眺海岸山脈起點、花蓮、吉安市區，無邊無際的山海景觀，讓登高望遠的遊客心情心情也隨開闊。

今年開始，鹽寮村針對社區民眾，舉辦多場進階型社區林業計畫，從海岸生態保育、導覽解說技巧、蛙類的認識 、海岸兩棲蛙類生態夜間課程等等，范光福說，經過這幾次的生態調查，發現海階台地上，生態相當多樣性，像是樹蛙、貢德氏赤蛙等等，植物則多是海岸次森林的植物，有防風、固土的功能。

范光福說，未來希望能以七七高地為主題，規劃出半日、一日遊的社區深度生態旅遊，讓社區居民可擔任導覽員，同時設計出一些體驗活動，例如DIY杜倫（麻糬）、烤飛魚體驗、原住民舞蹈教學等，在鹽寮村創造一個新的旅遊景點，活絡社區經濟發展，目前他也會定期到七七高地除草，但山區有土蜂、虎頭蜂出沒，建議遊客到高地要穿著長袖衣物，最好避免塗抹香水。