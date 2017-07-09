〈北部〉宜縣5大活動拚場 今美食、音樂搶客

2017-07-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣昨有五個大型活動同步開幕拚場，最北端的頭城推出音浪頭城；南端的蘇澳舉辦潑水狂歡節，結合水車、水槍、水球，上演封街潑水大戰，今天仍有「續集」，繼續讓遊客嗨翻天。

音浪頭城、蘇澳潑水狂歡節、五結割稻趣及冬山茶藝文化節昨天同步開幕，羅東藝穗節則辦理創意工坊啟用儀式。除了割稻趣、創意工坊外，其他三個活動今天都還有節目。此外，本月一日開幕的童玩節，將持續到八月十三日；傳藝中心的魔幻戲法藝術節一路嗨到八月底。

五結鄉割稻趣有割稻、扛米袋、抓泥鰍橋段，請來資深農民示範割稻撇步，雖然頂著大太陽，大家揮汗如雨，遊客興致不減，晚上品嘗傳統農家風味的割稻飯，晚餐後參加稻田音樂會。

「烈日下戲水，過癮！」蘇澳潑水狂歡節創意踩街，從蘇澳冷泉公園停車場旁的會場出發，由小丑劇團、泛非文化樂團、三太子等十五支團隊領軍，蘇澳鎮長陳金麟也拿起水槍沿路射水，踩街過程不時傳出驚聲尖叫，最終變成落湯雞。

隊伍經過的中原路、中山路一度封街，眾人打起水仗；晚間的星光野餐音樂會，王瑞瑜、李明德、施孝榮、于台煙挑大樑，唱出一首首動聽民歌，讓聽眾直呼過癮。

今天上午十點起推美食市集、農特產品與蘇澳十大伴手禮展售；晚上七點會場主舞台有冷泉音樂晚會，藝人米可白、白雲、楊繡惠、王大文、梁文音、A-team、胡鬧一番輪番上陣。

音浪頭城今天下午在頭城港澳沙灘有亞洲極限運動邀請賽；冬山茶藝文化節第二天有製茶體驗，活動地點在冬山鄉政中心。