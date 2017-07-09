〈北部〉世大運柔道測試賽 6警犬助維安

2017-07-09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北世大運柔道測試賽、亞洲柔道公開賽台北站，昨天下午在新竹縣立體育館開幕，負責世大運新竹場地維安工作的新竹縣警方藉此演練安檢流程和防爆勤務，新北市警局警犬隊支援六隻有緝毒、偵爆能力的警犬參與，演練場面逼真。

台北市政府主辦的世大運即將舉行，新竹縣政府支援水球、武術、柔道與足球等四項比賽場地，大會昨天和今天在新竹縣立體育館舉辦柔道測試賽，有十六國選手參加，戰況激烈。

新竹縣警察局派員在縣立體育館二樓入口處，針對參賽選手、教練、裁判、工作人員和入場民眾展開安檢作業，也藉此演練防爆維安勤務，先讓警犬找到藏在背包裡的爆裂物，再安排防爆人員穿戴及使用重達七十公斤的防爆裝備排除。

「這隻警犬真的很厲害，一下子就聞到了。」新竹縣長邱鏡淳也親自下場測試偵爆犬的反應能力，他背著裝有鞭炮的背包走在人群裡，一下子就被拉布拉多警犬找到，他當場對警犬的能力讚譽有加。

這批警犬中體型最小的傑克羅素梗犬，是從新竹縣挑選到新北市受訓的警犬隊生力軍，牠的嗅覺是人類的五十倍以上，可有效找出爆裂物及毒品，不但能力佳且模樣可愛，吸引不少民眾和牠拍照。

新竹縣警局長溫枝發說，縣立體育館舉行武術和柔道賽、縣立游泳館舉行水球賽、縣立第二運動場舉行足球賽，為了強化維安勤務的機動性，成立維安鐵馬騎警隊執行各場館的巡邏，遇有狀況發生，能迅速前往處置。