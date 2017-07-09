〈北部〉竹縣身障2.2萬人 復康巴士僅25輛

2017-07-09

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣身心障礙人口有兩萬兩千多人，但復康巴士只有廿五輛，平日尖峰時段未必能預約得到，且使用目的八、九成為就醫、復健；縣府社會處表示，將逐年爭取增加車輛和預算，方便有需求的身障者走出家門，鼓勵更多社會參與。

民眾反映，新竹縣大眾運輸工具不多，視障和行動不便者出門不是那麼方便，計程車花費高，又不想經常麻煩親友，不少人索性不出門，希望政府能提供更多復康巴士，方便有需要的人利用，不只是就醫，還包括訪友、採買、參加各種活動等。

縣府社會處救助及身障科表示，透過公益彩券盈餘基金及回饋金，開辦復康巴士以來，經由企業、個人贊助，每年以一、兩輛的速度增加，目前共有廿五輛，委託小客車租賃公司經營，包含司機、車輛維修及油費等，一年約需一千八百萬元經費。

身障科說，復康巴士的服務對象為領有身障手冊或持有證明者，同時為低收入戶者，提供每月八次免費使用，其他對象則採收費方式，費用約為計程車費率的三分之一。

服務對象分成兩類，一類是輪椅、臥床者，須在七天前預約，一般都預約得到；另一類是輕度障礙者，須在三天前預約，但平日的尖峰時段，有時因為預約者多，較無緊急需求者可能得另排時段。

根據身障科統計，以五月份為例，復康巴士一個月出動四千零八十九趟次，二千二百一十五人次使用，以就醫、回診及復健居多，約佔八、九成，少數是洽公、上學、上班等。

社會處表示，縣府礙於財政限制，無法像六都可以大量增加復康巴士，但會努力爭取各界支持，盼逐年增加車輛，服務更多有需要的鄉親。