〈北部〉假日之森防溺 地方組巡守隊

2017-07-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區「假日之森」海域，是苗縣規劃的風浪板遊憩專區，日前卻發生三名少年戲水溺死憾事，讓在當地推廣衝浪等活動的苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會理事長蔡岳達感到不捨，與苗栗縣海上救生協會、海巡署第三二岸巡大隊籌組防溺巡守隊，在七、八月的週末假日，在海域展開海洋教育與防溺勸導，盼憾事不再發生。

「假日之森」為無人管理海域，公部門將此列為危險海域，禁止遊客戲水，不過因當地風向適宜，是許多水上活動愛好者的衝浪勝地，連外國遊客也慕名前來，經苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會與縣府陳情，縣府於九十七年將「假日之森」規劃為風浪板遊憩專區，但禁止游泳。

不過，海岸擁有寬闊美麗的沙灘，仍有不少民眾下水游泳，長期溺水事件頻傳，尤其日前發生三名少年戲水溺水死亡憾事，更讓蔡岳達感嘆，號召協會會員，籌組防溺巡守隊。

蔡岳達說，「假日之森」興起衝浪等水上活動，已有十多年，雖已規劃為風浪板遊憩專區，但法規擋不了夏日戲水人潮，每年衝浪客用衝浪板不知救了多少遊客，尤其是年輕氣盛的學生，幾乎七成的溺水意外都發生在年輕學子身上，這也凸顯台灣年輕學子對海洋教育的不足。

蔡岳達說，尤其台灣西部沙灘，幾乎都是淺灘，退潮時，海水可退至一、兩公里，當退潮到底開始反漲，來時路被海水淹沒，若不慎踩滑入深溝，就容易發生溺水意外，通常午後三到六點最常發生。

蔡岳達表示，協會已與苗栗縣海上救生協會、海巡署第三二岸巡大隊龍鳳安檢所達成共識，將於七、八月週末假日的上午十點到下午六點，展開巡守。

他強調，防溺巡守隊並非「救生員」，而是在海域進行海洋教育宣導，讓民眾了解海的特性，進行溺水「預防」。