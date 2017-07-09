〈北部〉竹市oBike占車格 民怨看到都想抬走

2017-07-09

〔記者王駿杰／竹市報導〕繼YouBike微笑單車在新竹市引發熱潮，oBike也加入公共自行車行列，有許多民眾反映「oBike大軍已在新竹市遍地開花」，到處占用機車停車格，甚至橫擺亂放，嚴重壓縮機車族的停車空間與權益，希望相關單位能重視。

市府交通處副處長曾群明表示，有別於新北市公告十一區「租賃自行車」禁止停放。目前依據新竹市停車規範，腳踏車仍可停在機車停車格，若民眾向警方或市府反映腳踏車停放問題影響機車停車權益，市府會派專員聯繫oBike業者，將單車移開；是否設立oBike禁止停放區，還待研議。

新竹市警局則表示，先前已邀集oBike公司及市府交通處建立緊急通報機制，針對車輛管理、違規停放等議題達成共識，若未依規定停放，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，但並不包含oBike停放在機車格。

民眾投訴說，無站式租賃自行車oBike屬民營，雖是一個創新的商業模式，但將自行車停放在機車格，根本是「利用公共車位賺錢，結果壓縮到真正使用者」。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼文，指新竹市的機車停車位已經很少，oBike一來危害到機車族的停車權益，無論是金山圖書館周遭或鐵道路附近，都可看見大量oBike停放在機車停車格。

不少網友紛紛回應「連青草湖附近都投放一堆」、「每次看到都想搬走」、「如果另規劃地方置放，也不會這麼惹民怨，導致機車停車位一位難求」。