〈北部〉鄭文燦訪洛杉磯市府 交流機場經濟學

2017-07-09

〔記者謝武雄／美國洛杉磯報導〕市長鄭文燦在美西時間七日拜會洛杉磯市政府，與韓國裔的副市長全威廉（譯音）就港市合一、智慧城市、機場都市計畫等議題交換意見；鄭文燦說，洛杉磯國際機場與桃園機場交流密切，桃園到北美洲航班主要都停靠在洛杉磯，雙方討論「機場經濟學」，透過機場來帶動城市發展。

鄭文燦表示，桃園國際機場去年的旅運量約四千兩百多萬人次，貨運量居全球第十，物流業發展迅速，桃園航空城計畫擴建第三航廈、第三跑道，也會設立產專區、自由貿易區等，提供航空產業使用，發展桃園成為航太重鎮。

他說，為了擴大「機場經濟學」效益，機場捷運從今年三月營運，路線橫跨台北市、新北市、桃園市，是北北桃重要的通勤工具，政府也在興建國一甲線連結產專區及第三跑道，距離台北港比較近，提高台北港、桃園國際機場的合作效益。

全威廉指出，桃園市是洛杉磯很重要的貿易夥伴，期待雙方未來有更多交流，很高興與桃園市交換機場發展的經驗，希望未來能深化合作。

鄭文燦也拜會洛杉磯郡監督Kathryn Barger，鄭文燦表示，洛杉磯是美國西部的重要門戶，桃園是台灣的門戶，桃園國際機場到洛杉磯國際機場的航線，是台灣到美國最重要的航線之一，洛杉磯也是長榮海運在美國最重要的貿易往來港口，洛杉磯與台灣經貿息息相關。

鄭文燦說，洛杉磯也是台灣最熟悉的城市，例如NBA洛杉磯湖人隊、MLB道奇隊等，在台灣都有眾多粉絲。

Kathryn Barger表示，洛杉磯郡有一千一百萬人口，是美國第二大城市，也是通往太平洋的重要門戶，且洛杉機郡是最多華人居住的地區，聖瑪利諾市甚至有「華人區比佛利山莊」之稱，可說是台灣人的「第二個家」。