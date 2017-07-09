〈北部〉《文藝季開麥拉》百尊大仙尪 大溪老城踩街

2017-07-09

〔記者周敏鴻／大溪報導〕百尊的三太子、土地公、濟公等「大仙尪」，昨天齊聚大溪區中正公園，沿著普濟路、康莊路在老城區踩街，氣氛熱鬧、歡樂，揭開為期卅天的大溪文藝季系列活動序幕；農曆六月廿四日的關聖帝君聖誕，還有連續兩天的遶境祈福活動，屆時參與的「大仙尪」、陣頭將更多更豐富，精采可期。

百尊「大仙尪」從中正公園出發，踩街遶境普濟路、康莊路、和平路、中正路、登龍路等，昨天適逢例假日，大溪老城區遊客眾多，「大仙尪」所到之處，吸引民眾目光、圍觀拍攝，氣氛熱鬧、歡樂。

由於氣溫悶熱，在「大仙尪」踩街過程中，社團成員都陪在一旁，忙著遞水補充水分、遞毛巾擦汗，就怕抬著「大仙尪」的成員體力不支，幸好活動順利圓滿。

關公聖誕 16、17日遶境

大溪文藝季系列活動從即日起到八月六日，十六、十七日的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式」，將吸引各地信眾前來為關公祝壽，系列活動達到最高潮；另外，廿二日在李騰芳古宅舉辦「大溪之音．古瑟古香」、廿三日在福仁宮前有「大溪鼓藝．響徹雲霄」活動。

街屋小劇場 將接力登場

「街屋小劇場」在廿九、卅日與八月五、六日接力登場，邀請演藝團隊「栢優座」、陳家聲工作室、桃園絃風吉他室內樂團等團體表演，文藝季期間還有「巷弄美術館」展出十二件藝術作品，分別布置在中山路、中央路、草店尾等街角，讓民眾逛老街也能發現小驚喜。

流行音樂團隊、在地社頭今共演

流行音樂團隊「神棍樂團」、「打狗亂樂團」，與大溪在地社頭「嘉天宮同義堂」神將組、大溪哪德社三太子，今天將在大溪運動公園跨界共演，讓民眾感受民俗藝陣與流行音樂的巧妙結合，活動可上網查詢：www.daxiculfes.com.tw。