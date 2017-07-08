〈北部〉夏戀嘉年華今開唱 花蓮市區交管

2017-07-08

〔記者游太郎／花蓮報導〕「二○一七夏戀嘉年華」活動將於今天起至十五日在花蓮市六期重劃區熱情登場，共有四十八組當紅歌手連續八天接力開唱，舞台比照小巨蛋演唱會舞台規格、耗資千萬元打造，開幕及閉幕日將施放璀璨星空煙火秀，花蓮市六期重劃區附近道路將實施交管。

花蓮縣警局表示，為紓解活動人潮，下午五時至晚間十一時止，將進行交通管制，管制路線包含花蓮市中山路（中華路至海濱街）、花蓮市重慶路（中山路至自由街）、花蓮市軒轅路（復興街至中山路）、花蓮市福町路（中華路至重慶路）、花蓮市花崗街（五權街至中山路）、花蓮市博愛街（廣東街至重慶路）、花蓮市光復街（廣東街至重慶路）。

管制期間車輛請繞道行駛花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道與福建街，開車民眾可將車停至花崗山停車場、太平洋公園停車場及自由街、北濱街、五權街路旁，再步行至會場欣賞表演。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，今年邁入第十五屆的夏戀嘉年華活動，預計每天吸引上萬樂迷前來參加，首日主題為「洄瀾嘻哈情」，由謝和弦、陶嫚曼、胡鬧一番、賴慈泓、陳肇天等打頭陣，並由人氣天團「玖壹壹」壓軸；演出《花甲男孩轉大人》爆紅的盧廣仲，將於活動第四日獻唱劇中主題曲「魚仔」。此外，戴愛玲、鼓鼓、八三夭、Bii畢書盡、丁噹、蕭煌奇、頑童MJ116及新科金曲歌后艾怡良等超強卡司將輪番上陣。