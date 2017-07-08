〈北部〉種上將梨27年 潘文德再獲特等獎

2017-07-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星上將梨適逢產期，三星地區農會昨天舉辦上將梨豐水品系評鑑會，從廿六組參賽農民中，依照外觀，口感，甜度，水分評分，最終由潘文德脫穎而出，摘下象徵最高榮譽的特等獎，他謙虛地說，獲獎算幸運，未來還要更努力。

宜蘭縣著名農特產品三星上將梨，果肉細緻、汁多、甜度高，頗受消費者喜愛，一年一收，產期六月下旬起一個多月，今年栽種面積三十八．五六公頃，總產量預估三百八十八．五噸，年產值九千萬元，農會選定豐水及黃金品系代銷，每台斤平均售價一百二十元。

三星上將梨品質好價格也高，去年因天候影響，產量銳減，品質受到重創，評鑑會首次停辦，昨天重新復辦，參賽果品須通過藥物殘留檢驗、有產銷履歷、吉園圃標章，邀請花蓮區農改場組成評審團評分。

經過評審後，潘文德得到特等獎，他種植上將梨超過廿七年，歷年評鑑比賽中拿過一次特等獎、四次頭等獎，這次再度抱回特等獎，直呼「真的非常幸運！」

潘文德說，高接梨種植不易，受氣候因素影響大，雨稍微多一點或氣候熱一點，都會左右甜度、水分，對農友是一大考驗，他認為，種梨技術是經驗累積，唯有一步一腳印，才能種出優質的梨子。

頭等獎：廖俊欽、趙清和、方東榮、林建銘，貳等獎：許憲明等六人，參等獎：劉賽馨等四人。