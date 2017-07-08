〈北部〉狂犬病大安溪防線 苗栗打疫苗僅3成5

2017-07-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國內自一○二年爆發狂犬病疫情後，由於大安溪以北一直堅守，尚未發生疫情，因此大安溪也被不少專家稱為防治狂犬病的「大安溪防線」。不過，相關單位擔憂，大安溪最前線的苗栗縣，施打狂犬病疫苗比例低落，今年仍只有三成五，與達到七成能有效發揮疫苗效果差距仍大。

擬主動出擊 疫苗混入餌食

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義指出，除了針對家犬、校犬等持續施打疫苗，目前農委會動植物防疫檢驗局研擬改變往年防疫作法，可能要主動出擊，在大安溪沿線野生動物可能出沒區域，將疫苗混入餌食，希望能夠發揮疫苗效果。

自狂犬病疫情爆發後，只有第一年人心惶惶，苗栗縣首度達到施打狂犬病疫苗七成標準，第二年直接斷崖式下降，只剩四成多，接下來降到不足四成，今年上半年施打率更僅有三成多，對於「大安溪防線」的堅固，形同另一種挑戰。

動防所表示，狂犬病散播途徑，主要是家犬與患病野生動物發生抓咬，出現傷口，再經患病野生動物透過血液、唾液傳染給家犬，籲飼主要小心家中狗狗，不要隨意接觸野生動物。

未按時施打 祭出3萬元罰單

為了提高飼主帶著毛小孩施打疫苗意願，苗栗縣動物保護防疫所今年更依「動物傳染病防治條例」開罰，祭出三萬元罰單。

不過，張俊義強調，突擊稽查和裁罰是最不得已的方法，希望飼主能夠接受到施打疫苗資訊後，自行前往施打或到動物醫院施打，相關資訊也透過網路宣傳。