〈北部〉美化浪漫台3線 採I-Voting票選

2017-07-08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府配合中央浪漫台三線政策，邀請在地鄉親提出環境美化方案，一起打造台三線浪漫空間，即日起到二十日受理報名，評選將採I-Voting網路票選和沿線村落公民票選，讓大家最滿意的景觀出現在台三線上。

竹縣府請在地民眾提案

「自己的台三線自己來美化！」新竹縣文化局長張宜真認為，在地民眾對自己的家鄉最有感，邀請他們由下而上提出環境美化、景觀改善的方案，透過閒置空間再利用、老屋新生、古道修復、地景藝術為家鄉景觀加值，相信提出來的案子一定「原汁原味」，和地方原有的文化基調最搭。

張宜真表示，縣內省道台三線沿線村里、社區發展協會、立案組織和居民都可以參與提案，提案人需取得土地建物使用或認養五年同意書，即日起到二十日受理報名，提案所需相關資料可上臉書社團「台三線公民平台」下載，提案經初審及票選後的前五名可獲補助執行，補助最高金額為二十萬元。

張宜真說，邀請專家學者擔任評審的初審作業，將以去鐵皮、去水泥化的減法美學和解決髒亂點、生態保育的綠色指標為重點，創意、社區動員力和後續環境維護也會納入綜合考量，通過初審的提案將辦理公民票選和I-Voting網路投票，邀請在地鄉親和網友參與公共政策。

當地村民投票 分數佔7成

張宜真說，入選提案在接受票選時，公民票選部分，將在台三線沿線設置三個實體投票所，讓當地村民投票，分數佔七十％；I-Voting網路投票方面，則是所有民眾都可以投票，分數佔三十％。