〈北部〉蘆竹配全市最高雲梯車 可達20樓高

2017-07-08

〔記者陳昀／桃園報導〕英國倫敦格倫菲大樓（Grenfell Tower）六月中發生大火，死傷慘重，市府消防局昨天辦理「超高樓層建築物」火災搶救演練，在大樓林立的蘆竹區配置全市最高、將近廿層樓高度、能同時承載五人的雲梯車。

最高高度55公尺 能同時承載5人

消防局統計，蘆竹區十層樓以上的大樓有一三九棟、十五層樓以上的大樓有廿七棟，在第三大隊的蘆竹分隊配置全市最高的雲梯車，最高高度為五十五公尺，約十八至廿層樓的高度，最多能同時承載五人。

蘆竹消防分隊昨天在十七層樓高的蘆竹區「飛飛想社區」辦理高樓火警搶救演練，演練雲梯車升降救人，也使用大樓內的消防設備「連結送水管」，實際測試消防水源車能否以此管線，將灌救水源直接送到起火樓層，讓消防隊員順利滅火。

此外，蘆竹消防分隊也帶領住戶模擬火警發生時的避難逃生動線，了解在危急時該由哪些方向逃生、熟悉緊急逃生梯的位置。

消防局第三大隊長賴志忠提醒說，發生火災時務必保持鎮定，並牢記幾項原則，在濃煙還沒有很大時，可以往低樓層逃生、逃至戶外空曠處，因為濃煙上升速度快，一秒可竄升三至五公尺，往上逃反而危險。

賴志忠說，萬一濃煙密佈導致無法逃生時，如果大門為防火門，可以躲回家中並將大門緊閉、用濕毛巾堵住縫隙，在窗口或陽台等待救援，千萬不要跳樓或在濃煙中四處亂逃，以免吸入濃煙中的有毒氣體，導致昏迷、死亡。