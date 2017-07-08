〈北部〉市府年砸10億 校校有特教達陣

2017-07-08

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局從九月的新學年度起，將新增身心障礙類、資賦優異類各十班的特殊教育班，讓全市的國中及廿四班以上的國小「校校都有特教班」，讓桃園的特殊教育普及化，今年度的特教班級數將達到四四八班，包含身障類四○六班、資優類四十二班。

教育局長高安邦表示，從一○三學年度起，每年投入至少十億元辦理特殊教育，積極增設特教班，從原本的三七五班，去年已擴展到四二八班的規模，今年再增加廿班，將依據「桃園市特殊教育白皮書」在各區持續增設，滿足特教生的教育需求。

教育局特殊教育科科長湯惠玲指出，過去許多學校因為校舍不足而無法設置特教班，今年克服難題，在桃園區的慈文國中、中山國小、東門國小設置第二班「身障學前集中式特教班」；多校也新設身障資源班，包含龜山區幸福國小、八德區大忠國小、蘆竹區錦興國小、楊梅區瑞梅國小、桃園區快樂國小、平鎮區平南國中。

在資優班部分，八德區大成國中、蘆竹區光明國中、桃園區大有國中、同德國中、慈文國中及中壢區內壢國中新設數理資優班；桃園區的青溪國小、經國國中也增設第二班創造能力資優班，持續提供加深、加廣的課程及教學，讓資優學生適性發展。

湯惠玲表示，教育局也增設一班學前身心障礙不分類巡迴輔導班，特教教師會定期到公私立幼兒園，依學生個別需求提供課程；為了提供未足齡就提早入學的資優兒童，或未就讀資優班的學生教學服務，桃園區的青溪國小、東門國小也新設資優不分類巡迴輔導班。

高安邦說，每個學生的天賦不同，特殊教育是提供公平的教育及關愛，將持續增設特教班、落實「零拒絕、完全安置」，提供限制最少的教育環境。