〈北部〉濫倒百噸廢棄物 憑便條紙逮到人

2017-07-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕垃圾堆如山丘！花蓮縣壽豐鄉水璉村一處偏僻產業道路，近日遭人傾倒百噸重的事業廢棄物，警方頂著烈日找尋線索，終於從骯髒的垃圾堆中，發現一張寫有電話號碼的紙條，依循線索查獲到濫倒垃圾者是名年約六十歲的李姓貨車駕駛，全案已依廢棄物清理法罪嫌函送法辦。

「惡劣至極！」上月底水璉村有農民行經水璉南坑產業道路時，發現一旁竟有堆積如山的黑色太空包「擋道」，讓他無法順利進入田間工作，緊急通報村長蔡素月查看後，才得知太空包內全裝滿水泥磚塊、鐵釘木板等營建廢棄物。

吉安警分局獲報後，分局長何正光指揮員警協同花蓮縣環保局、壽豐鄉公所及村長等單位探訪，估計宛如山丘的廢棄物約有卅包、重達百公噸，但因山區地處偏僻、人煙罕至，加上監視器鏡頭數量有限，遲遲無法找到傾倒垃圾者。

警破袋找到手機號碼 循線查到貨車駕駛

水璉派出所長蘇金章還為此難過數日，有天突然靈機一動想要找尋垃圾是否留有犯嫌的蛛絲馬跡，於是決定逐一破袋查看，當下不畏戶外體感溫度突破四十度，依舊堅持在烈陽下埋首於土石堆中，歷經一個多小時的徒手挖掘後，終於找到一張上頭寫有手機號碼的便條紙。

蘇金章隨後像偵探般靠著電話號碼耐心電訪巡查，過程中還一度因紙張模糊，導致號碼顯示不清楚而斷了線索，就在撥出數十通的電話後，終於聯繫上便條紙的主人，循線了解到這批廢棄物，疑似是建商或裝潢人員，派人清理房屋後所流出的廢棄物。

接連幾日因中暑而頭痛欲裂的蘇金章，在轄區警員協助下，查到傾倒者就是替建商清運垃圾的李姓貨車司機，警訊時李男坦承犯行，表示在上月十三日接獲載運通知，以新台幣一萬五千元的代價受人委託，開著租賃來的大貨車，前往新城鄉一處空地運載這批廢棄物。

李男向警方供稱，載運後陸續沿著台十一線水璉村荒蕪的產業道路方向行駛，想要尋找合適地點丟棄，以為就此能夠心存僥倖的隱瞞下去，想不到還是被民眾發現，事後強調「相當後悔」，也承諾將主動前往清除，恢復山林整潔。

吉安警分局長何正光說，未來將會增加山區巡邏密度，如經查獲不法絕不寬待，目前全案已依據廢棄物清理法第四十六條第二項規定送辦，並呼籲不肖者切勿以身試法，也歡迎民眾踴躍檢舉，與警民一同打擊犯罪。