〈北部〉關西農路驗收2個月龜裂 民罵鼻屎糊的

2017-07-08

金山里民搖頭 質疑隨便做做

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮金山里十五鄰農路改善工程，剛完工驗收兩個月就出現護坡和路面龜裂、甚至位移，被當地民眾質疑難道是「鼻屎糊的」嗎？

農委會水土保持局台北分局表示，兩百卅公尺長的農路，因一轉彎處原是地質鬆軟區，受到豪雨影響局部地滑才會出現這些狀況，昨天已經派工，會儘速復建。

關西鎮金山里居民說，施工告示載明去年就要完工，卻拖到今年才做好。驗收後，路面和護坡竟然就出現龜裂，讓人搖頭，以為是「鼻屎糊的」，隨便做做了事。

水保局：地質鬆軟豪雨受創

水保局台北分局表示，這條農路改善工程去年六月初開工，總工程款五百一十二萬元，計畫工期一百廿個日曆天。

開工後因配合當地居民採收農作或受假日、天候等影響，今年三月才正式完工，但沒有逾期。

台北分局表示，這條農路全長兩百卅公尺，路寬約三﹒五公尺，在前述五公尺寬的轉彎處地質較鬆軟，曾經崩塌，才會發包改善。

為了加強排水，採用透水混凝土的新工法取代傳統施工方式，表面較粗糙，目的在代替傳統橫向截水設置隔柵板，還能防止打滑並增加入滲水量、減少地表沖蝕。

不料受到極端氣候影響，完工驗收後兩個月竟然就在前述轉彎道的施工界面銜接處出現裂縫，初步測量，局部滑動點就是前述轉彎處，路面裂縫長相當於該處路寬五公尺，下陷深度則約一到兩公分不等。

研判是豪雨過後所致，因仍在工程保固期內，已請承包商昨日下午進場修復。將持續加強觀察與全面檢視。