〈北部〉重金屬污染 苗縣5列管農地將改善

2017-07-08

明年一期稻耕作期前完成

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣是農業大縣，不過曾發生農地遭污染事件，農地超過土壤污染管制標準，苗栗縣政府環保局向環保署申請污染改善作業經費，今年度將針對五筆總面積零點五公頃遭重金屬污染的管制農地進行改善，可望於明年度一期稻耕作期前完成，讓農地恢復生機。

苗縣府環保局指出，這五筆土地分別位在頭份市、竹南鎮以及苑裡鎮，經檢測後發現土壤遭到重金屬銅、砷與鎳污染，其中一筆土地同時遭受銅與砷污染，其餘各檢測出一項重金屬殘留遭管制。

疑灌溉溝渠污染 元兇待查

苗縣環保局表示，初步判定可能是灌溉溝渠遭污染後，農民引水灌溉農田造成，或是使用肥料過度殘留於土壤，目前還在追查污染元兇，至於改善作業已經與中央爭取到約一百萬元經費，已經完成發包作業。

苗栗縣苑裡鎮鄰近台中市大甲區幼獅工業區的農地自九十八年起陸續被發現重金屬鎳濃度超過土壤污染管制標準，後來經環保署和檢警追查，發現是禍首為工業區一間從事金屬陽極處理的業者，經過長期投入土壤改善作業，去年陸續陸續解除列管，而今年度將改善的五筆農地，也是目前尚在列管，剩餘的五筆土地。

苗縣環保局強調，對於污染絕對不會漠視，且業者若被查獲相關事證，例如苑裡鎮去年案例，依水污染防治法規定，業者將面臨六萬元到兩千萬元罰鍰，最高可處五年以下有期徒刑，負責人或監督策劃人員還能加重其刑二分之一。

目前環保署針對全國受污染農地上游的水路及環境進行調查，使用科學工具全天候監控水質及偷排情形，並深入偷排處埋伏，希望能打擊不法。