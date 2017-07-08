〈北部〉機捷高架車站體檢改善 8月底完成

2017-07-08

〔記者陳昀、謝武雄／綜合報導〕機場捷運A8長庚醫院站，前天被超過限制高度的吊臂車撞擊站體下緣，導致電力中斷、停駛四十五分鐘，桃園大眾捷運公司昨天針對沿線十五個高架車站進行安全體檢，表示防護補強措施由高鐵局強化改善，預計八月底完成。

桃捷公司指出，A8站周邊道路已有固定式的限高鋼構架，市府交通局決定再增設，由高鐵局擬定強化改善計畫、桃捷公司辦理建置作業，預計八月底前完成。

桃捷公司說，新北市政府交通局也將於A9林口站，增設「限高四．二公尺、大型車走外側車道」的交通標誌牌，預計七月底前完成；其餘如A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站體、A20興南站，先前已有固定式限高鋼構架，未來將加強宣導、提醒用路人。

市長建議機捷訊誌系統升級

對於前天發生的A8站體被撞擊意外，在美國訪問的市長鄭文燦表示，撞擊後被破壞的是日本日立的電力系統，與號誌系統無關，但目前採用的英國西門子號誌系統並非最新版本，市府建議將系統升級。

據悉，捷運的訊號傳輸有兩種方式，一種是光纖漏波電纜系統，沿著捷運軌道鋪設，成本高但訊號穩定，北捷採取這套系統；另一種是類似行動電話基地台的無線傳輸，雖然成本低，但訊號比較不穩，機場捷運的英國西門子號誌系統就是無線電傳訊。

鄭文燦說，英國西門子號誌系統，第一套實績在英國維多利亞鐵路，它的號誌系統已經升級，平均每一百秒可發一班車，每小時卅六班車，系統很穩定，他建議高鐵局將機捷的號誌系統升級，高鐵局在發包A14第三航廈站、A21環北站到A23中壢站機電系統工程時，連同現有的機場捷運機電系統一併升級。