〈北部〉市長拜會西雅圖副市長 經驗交流

2017-07-08

〔記者謝武雄／西雅圖報導〕市長鄭文燦在美國時間六日，率團拜會西雅圖市政府，與韓國裔的女性副市長Hyeok Kim，針對城市交流與治理經驗交換意見。

鄭文燦說，波音、微軟、亞馬遜等高科技產業總部都設在西雅圖，桃園正在推動航空城及「亞洲矽谷」智慧城市，也希望引進高科技產業進駐，將與西雅圖加強城市交流。

Hyeok Kim表示，雙方未來可以透過「朋友城市」建立同盟關係，共同追求經濟成長，在城市治理、經濟提升等方面有更多合作空間，西雅圖正在建立輕軌系統，也可針對大眾運輸進行交流。