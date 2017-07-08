〈北部〉機場城市交流 桃市、加州聖貝納迪諾郡簽約

2017-07-08

〔記者謝武雄／美國安大略機場報導〕市長鄭文燦率團訪美，六日（美國時間）前往桃園市的姊妹市、美國加州聖貝納迪諾郡（San Bernadino County）參訪安大略國際機場，包括雙方兩城、兩個機場，四邊簽署「台美推動機場城市交流聯合聲明」；鄭文燦說，這項簽署深化四邊合作，以「機場經濟學」帶動機場城市在觀光、商務、物流、產業等各項發展。

簽約儀式由鄭文燦、聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman、安大略國際機場管理局董事長Alan D. Wapner、桃園國際機場公司總經理蕭登科等人，代表四邊共同簽署。

機場帶動城市發展 鄭文燦：值得參考

鄭文燦表示，桃園市與聖貝納迪諾郡都是機場城市，今年二月廿四日締結姊妹市，安大略國際機場具有地點、交通及腹地優勢，距離洛杉磯不到六十公里，可分散洛杉磯國際機場的負荷，也是旅客前往洛杉磯的另一個選擇，已發展為南加州的門戶，這是國際機場帶動城市發展的成功模式，值得桃園參考。

Curt Hagman表示，安大略國際機場提供許多服務，希望促成桃園機場與安大略機場的良好互動；Alan D. Wapner也期許兩個機場、兩個城市互動更緊密。

蕭登科說，桃園市與聖貝納迪諾郡都是機場城市，雙方人口相當、發展各有特色，安大略國際機場是美國西岸航空貨運的中心，是FedEx、UPS的主要據點，桃園國際機場去年旅客量達到四二二九萬人次，優質的旅客服務屢獲國際機場評比獎項，雙方簽約後更有利於吸引航空公司在兩個機場與城市之間開闢新的航點，提供更便捷的交通及更密切的經貿往來。

鄭文燦說，桃園市、聖貝納迪諾郡、桃園機場、安大略機場，四個單位共同簽署機場城市合作交流協議，將帶動物流產業、觀光及城市的發展，希望華航或長榮未來能夠直飛安大略國際機場。

另外，七月六日是鄭文燦的五十歲生日，他在美國時間六日舉辦晚宴，宴請加州政界、僑界人士，對台友善的聯邦眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce）帶著妻子出席。