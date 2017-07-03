〈台北都會〉光華商場內鬥 北市府收回6樓招租

2017-07-03

〔記者黃建豪／台北報導〕光華數位新天地為全台最知名資訊產品商場，但「一國兩治」情況明顯，商場內兩個自治組織從二○○八年商場啟用以來就不合，二○一四年後內鬥更是明顯，隨著雙方爭吵不休，市場處將下重手「各打五十大板」，確定收回今年六月底到期免費供給商場使用的六樓服務中心，改為對外招標，不排除地下停車場、一樓展示中心未來也跟進，此舉將造成已沒落的商場店家經營成本加重，店家不諱言這樣等於「玉石俱焚」，但對市場處與消費者而言，公共空間招標引入新廠商，若能帶來新氣象不見得是壞事。

兩派爭吵 恐玉石俱焚

光華商場早年為二手書店市集，後轉型為資訊產品、電子街，隨著二○○六年台北市政府拆除光華陸橋，橋下的光華商場一度步入歷史，後於二○○八年市府斥資七億元打造出光華數位新天地商場後，原光華商場進駐二、三樓層復活，店家數多達一百八十家，組成光華商場發展協會；另外在閒置的四、五樓層引入原在西寧南路營業的西寧電子商場店家，現發展為光華新天地自治會，約一百二十家。

市場處表示，將光華商場店家和西寧電子商場店家整併，本來是希望有集客效益，一開始也相安無事，沒想到後來開始爭奪商場權益，隨著景氣不好，還越吵越兇。實際走訪商場可發現，從雙方招牌只替各自宣傳，就能看出「一國兩治」端倪。雖近年遇網路交易、原價屋競爭，但憑著商場內每坪一千八百元至三千四百元的低廉租金，與市場處給予每年八十萬元活動費、出資三至四千萬元外牆整修費、提供地下停車場、展示中心與維修中心，生意勉強能撐。

但自治會長羅鉅憲指控，地下停車場、展示中心與維修中心是共享的公共空間，市場處從未經過公開招標，長期圖利發展協會，二、三樓店家能將停車費減免、免費維修當顧客優惠，四、五樓店家卻無法使用，只能到外面承租或額外向顧客收費，生意自然落差相當大，抗議六年來情況從未改善。

對此，光華商場發展協會態度低調，僅強調與自治會都有在持續協調。但低樓層店家透露，大家剛進來時都只是小爭執，因為這幾年生意不好，才開始對公共空間使用權、費用分攤斤斤計較，約在二○一四年換成羅鉅憲擔任自治會長後，雙方關係才變得更惡劣。

停車場與一樓也將收回

市場處主秘王夢龍回應，六樓的維修中心是光華橋下店家搬遷到商場時，市府給予的空間，原本是希望兩個組織溝通後共用，但協調一再破局，既然雙方要吵，在六樓空間現在約期六月底截止後，市府已決定收回，用公開招標方式招租，直接比價格就看誰本領高，讓外部人也有機會取得經營權。至於地下一樓停車場、一樓展示中心，約期到二○二○年，市場處也稱將收回招標。

對此情況，店家無奈表示，停車、維修免費都是吸引客人掏錢的誘因，展示中心店家不管自用、還是有人私下轉售，更是重要收入來源，如果沒了店家出走會更嚴重，要出錢去標也是負擔，希望不要演變成最壞情況。