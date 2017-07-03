〈台北都會〉（北市）赴中消費爭議多 雙城擬設申訴平台

2017-07-03

〔記者郭安家／上海報導〕北市府昨與上海市府簽署「上海市與台北市消費者權益保護交流合作備忘錄」，台北市法務局長袁秀慧指出，近兩年電子商務消費糾紛占北市所有糾紛卅六％，其中有七十六％是民眾赴中國衍生消費爭議，因此將與上海市府研議共同建立平台機制，設立線上申訴機制，協助消費者求償。

至於民眾透過「淘寶網」等平台跨境消費，袁秀慧認為，未來也可透過既有系統約束電商，她坦言法律管轄權是個問題，也難以透過兩岸法院做認定，畢竟兩岸認定消費爭議、管轄權皆不同；但北市府消保官過去作法是轉介案件，協助消費者與廠商協調，若廠商願意賠償，就沒有法律問題，也不見得需要仲裁人。

袁秀慧舉例，民眾於中國買到瑕疵品，或中國人來台買到標價不實產品，涉及退貨、主張賠償權益等問題，未來可透過此機制解決；但近期需與上海市府方釐清兩岸消保法令問題。

北市與上海 簽署四項合作備忘錄

北市府昨早十點與上海市府簽署四項備忘錄，包括「上海市浦東區與台北市內湖區交流合作備忘錄」、「上海市與台北市消費者權益保護交流合作備忘錄」、「上海市與台北市推廣籃球運動交流合作備忘錄」、「上海大學與台北市立大學學術交流合作備忘錄」。

此外，北市大與上海大學昨是第一次交流，未來將在教職員及研究人員合作、舉辦學術會議、研討會、培訓班、學生互動等項目上進行交流，未來兩校也將相互訪問，並在科學、教育、藝術、體育等領域開展長期合作。