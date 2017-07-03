〈台北都會〉新莊棒球場委外經營 3業者申請

2017-07-03

〔記者何玉華／新北報導〕近廿年歷史的新莊棒球場，是職棒在雙北重要的球場之一，長期公辦公營，有鑑於委外民營的趨勢及商業發展考量，體育處今年依循「促進民間參與公共建設法」委外經營，六月廿八日投標截止，有三家廠商提出申請，正由體育處進行資格審查、補件作業中。體育處長洪玉玲表示，希望七月底完成甄審，一○七年一月一日正式委外經營。

預定月底完成甄審公布

新莊棒球場在民國八十六年十月啟用，民國九十四年擴建，現有觀眾座位共一萬兩千五百席，曾多次舉辦國際棒球賽事，與台北市天母棒球場同是中華職棒在雙北地區重要的例行賽場地，世大運棒球賽也將在此舉辦。

洪玉玲說，公部門經營棒球場，難免人力、專業不足，民間經營更能符合商業發展，滿足觀眾需求；以雙北市民願意花錢買票觀看職棒比賽來看，民間業者應有誘因投資改善環境，提供球迷更舒適的觀看球賽空間；另一方面，也維持公益時段提供在地團體使用。

體育處計畫完成資格審後公布投標業者，據了解，除了之前表態要將北部做為富邦悍將經營重心的富邦及目前經營台中洲際球場的中信兄弟，還有一家企業提出經營申請，體育處正進行資格審查，要求補件中，預計五日完成。

體育處計畫月底前完成第二階段的甄審，確認經營名單，八月世大運結束後，陸續進行點交、議約及簽約等作業，希望明年一月正式委外營運，屆時職棒球季將有球團進駐。