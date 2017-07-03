〈台北都會〉追加7610萬 新北美術館將重新招標

2017-07-03

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立美術館工程因沒有廠商投標而流標兩次，現有工程經費編列，無法反映一例一休後的人事成本上揚和原物料漲價，是廠商不敢投入的原因。文化局檢討後，修改標案內容，將追加七千六百一十萬餘元，工期延長卅七天，修改後的內容近期公開閱覽，將進行公告招標，希望能在一○九年完工。

工期延長37天 盼能109年完工

新北市立美術館延續北縣時期「台北縣立美術館興建工程」規劃，預定地在鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，鄰近鶯歌火車站和陶瓷博物館。一○四年二月完成公開競圖評選，建築師姚仁喜所屬的大元聯合建築師事務所設計的「蘆葦叢中的現代美術館」拿下首獎，設計融合地方景觀和文化特色，外觀由高低不同的垂直管狀物組成，呼應大漢溪邊的蘆葦景觀；內層採用陶管，可以有效減少熱吸收，也附和鶯歌的文化印象「陶瓷」。

美術館興建總經費約廿五億七千八百八十二萬餘元，第一期將投入十五億三千四百九十八萬餘元，工期一千○五十七天，但連續兩次因無廠商投標而流標，文化局主任秘書翁玉琴表示，工程經費是去年編列，今年一例一休實施，廠商人事成本增加，原物料鋼鐵價格也上揚，比對公共工程委員會大宗建材的市場趨勢，較去年上漲十五％，原編列的經費難以反映成本。

翁玉琴說，將追加工程經費七千六百一十萬餘元、工期延長，修改後內容本月上旬將進行五至七天的公開閱覽，若無疑慮將公告招標，希望能在一○九年完工。