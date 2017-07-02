〈台北都會〉公車軍警票又被糾正 北市府：不取消

2017-07-02

審計處：補貼不符公平正義

〔記者郭安家／台北報導〕台北市提供軍警公車優惠票於法無據，市長柯文哲去年決定續編補助金，但今年第二度被審計部台北市審計處糾正，指有違社會公平正義、加重財政負擔；原本北市府回覆審計處，要於去年十月卅一日軍警票記名卡政策實施一年後再檢討政策，但公共運輸處說，取消優惠反而造成財政更大負擔，不願取消補助。

北市府二○○一年實施聯營公車單一運價，至今仍維持軍警優惠票，刷學生軍警悠遊卡每段次十二元，享三元優惠。但北市去年已取消各場館軍警門票優惠，優惠措施回歸兒童及少年福利法與老人福利法等規定；審計處指出，給予軍警特定人士優惠票無法源依據，且編列預算補貼聯營公車業者折扣價差，不符公平正義。

公運處：取消反增財政負擔

公運處卻說，北市府除了給公車業者差價補貼，也編列公務及約聘員交通補貼，上下班通勤往返每趟最多各補貼兩段公車票，一段票價補貼十五元、兩段則卅元，即一天最多補貼六十元，每個月補貼次數以廿一天計算；至於警察享有每段票十二元優惠，即每天最多補貼四十八元，預算並不多，若取消軍警優惠，他們是公務員，可改領公務員交通補貼，等於一天補貼最多六十元，反而增加財政負擔，不見得省錢！

對此，民進黨市議員阮昭雄說，市府為公務員編列交通補貼，與補貼公車業者軍警票價差是兩件事情，沒有必然關係，市府再被審計處糾正，應完整向社會大眾說明；他認為，柯文哲砍重陽敬老金、YouBike前卅分鐘優惠，卻雙重標準，於法無據補貼特殊對象。

不過，親民黨市議員林國成說，柯文哲已因砍重陽敬老金，民調不振，應給小市民福利，「小確幸」沒有浪費兩次，也不該矯枉過正；但市府要細算優惠補貼性預算是否重複編列。

公運處說，這項議案曾簽報府級決定，結論是維持優惠，國防部表達對軍人尊崇的看法，希望維持補貼，警政署也持類似看法。