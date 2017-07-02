〈台北都會〉台北》行動書車上路 快閃送書香

2017-07-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕讓書走出圖書館與書店！台北市立圖書館首度與獨立書店、獨立出版者合作，打造一輛行動書車，展示近兩百本獨立出版作品，昨起至十四日上路，開往市立圖書館總館、動物園、中山堂與西門紅樓等四大人潮聚集處，讓書香蔓延整個台北市！

市圖昨天舉辦行動書車揭幕儀式，出席活動的台灣獨立書店文化協會理事長陳隆昊說，科技發達，上網就能找到資料，書店與圖書館面臨「客人」流失問題，書車的想法很好，把書香分散到北市各地，推廣閱讀。

台灣獨立出版聯盟理事長劉霽也提到，多年前就想利用貨車改裝成書車，但受限人力與經費無法做到，非常開心市圖幫忙實現，希望藉由這個開端，未來書車能擴及到全台巡迴。

市圖說，行動書車昨首站在市圖總館，今天開往市立動物園，三至八日駐點中山堂戶外廣場，九、十日返回市圖總館，最後一天在西門紅樓北廣場；每次「快閃」都會邀獨立出版者到場與民眾互動，分享創作理念。詳情可上網http://www.tpml.edu.tw/查詢。

此外，市圖與十家獨立書店合作，推出「借書享優惠、我的閱讀地圖」活動，即起至三十一日，持市圖借閱的自助借書機收據，在獨立書店可享購書優惠，或在獨立書店打卡集點集滿三間店，就能兌換文創小禮。