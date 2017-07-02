〈台北都會〉世大運醫療中心 暫不撤換林口長庚

2017-07-02

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口長庚醫院急診室近日爆發離職潮，多達四十多名醫師丟出離職單，預計八月初會發酵。由於時間逼近八月中開幕的世界大學運動會，外界擔心由林口長庚負責的世大運選手村醫療中心運作將受到波及。對此，統籌世大運醫療部分的台北市衛生局回應，日前已與林口長庚討論，現階段先交由長庚內部自行協調，如果選手村醫療中心人力調配受影響，市府將有因應備案。

位於林口的世大運選手村，將於八月十二日開村，廿二天賽事期間，預計有一萬兩千人進駐，且由具地利之便的林口長庚負責村內醫療中心，設有廿四小時急診，以及一般內科、外科、骨科、婦科、復健、中醫等門診，動員近六百人次醫師、六六○人次護理人員。

由於林口長庚急診室醫師爆發離職潮，有醫界人士指出，選手村醫療中心等於是一間營業廿二天的小型醫院，雖然可請其他科別醫師支援，但要顧醫院本部、還要顧選手村，排班人力恐吃緊，再加上適逢流感好發季節，醫護人員工作恐會更加「血汗」。

北市衛局：非不擔心 有備案

對此，北市衛生局副局長陳正誠表示，由於選手村醫療中心只是一個短期服務，再加上支援醫護人數僅占長庚總體人力的一小部分，應不至於造成影響，不過他也指出，「但也不是說不擔心，只能說有信心。」若最後一刻逼不得已，市府也有備案，可請求三十九間合作醫療院所幫忙；但陳正誠不願說明備案內容，僅強調現階段先交由長庚內部自行協調。