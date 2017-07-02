〈台北都會〉超商前髒亂 永和列管下月開罰

2017-07-02

7月先行宣導改善

〔記者翁聿煌／新北報導〕遍布市區的廿四小時超商，已成民眾生活便利的「好鄰居」，備有桌椅讓來客聚集用餐喝飲料，也經常成為社區環境髒亂點！新北永和區公所針對環境整潔提出「亮點計畫」，首波將區內九十三間廿四小時超商列為改善重點，協助環境清理後，要求各超商做好自主管理。公所表示，經一個月宣導期，八月起仍未改善者，將依廢棄物清理法開罰。

永和區長吳興邦說，他觀察區內隨處可見的便利超商，由於位置大多挑選在街巷交通要道，往往因為容易聚集消費人潮，經常有人棄置空瓶罐，路旁及水溝內滿是菸蒂和垃圾，屢遭居民投訴抱怨。

因此永和區公所從六月起，先由清潔隊將各超商前公共區域環境打掃乾淨，接下來告知店家須自主維護管理，七月為宣導期，八月起若仍有超商被民眾投訴或是屢勸不聽，清潔隊將依廢棄物清理法，開罰一千二百元至六千元。

商家應定時派員整理

環保局環境衛生管理科長王坤南說，環保局會配合區公所的任務指示，他指出，商家開門做生意，本來就應該敦親睦鄰，做好公共區域環境整潔工作，尤其是超商提供民眾消費，並在店門口前設置桌椅供消費者休憩，更需要定時派員整理，否則不僅造成環境髒亂，也會影響企業形象，環保局每年也會表揚自主維護管理的績優超商予以鼓勵。

有超商指應罰亂丟者

超商工作人員則是反應不一，有店員指出，公司都有規定要定時打掃店門外區域，但有時人多一忙， 容易忽略；也有人說，店內就有垃圾桶，民眾沒公德心，把空瓶罐隨手亂丟，應該要罰當事人，「把帳都算到店家頭上也不盡公平！」