〈台北都會〉單車店生意差 籲取消YouBike補貼

2017-07-01

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市交通局為鼓勵民眾騎乘YouBike，租借時間半小時內享優惠五元，不過，台北市自行車商會表示，民眾騎乘YouBike造成自行車店生意下滑，銷量驟減，呼籲取消YouBike優惠補助，回歸使用者付費，未來租借前三十分鐘應支付十元費用。對此，交通局運管科長王湮筑回應，預計明年中才可能重新評估是否調整費率。

交局︰明年中才可能評估

位於松山區的新進車料行，販售自行車四十年，負責人胡有進表示，以前一個月可銷售三十餘輛，但隨著YouBike普及，現在一個月賣出十餘輛就算不錯。他說，由於生意沒落，加上沒有年輕人接手，不少店家索性退休。

台北市自行車商會理事長余建德表示，景氣不好加上YouBike興起，十年前加入商會會員店家達一百三十餘家，五年前減為一百家，現在僅剩七十五家。營業額部分，十年前平均每家每天銷售十到二十輛，五年前降為約三到五輛，今年平均每天不到一輛。

商會認為，YouBike應回歸使用者付費，而非編列預算補貼使用者，影響店家生意，形成不公平競爭。王湮筑表示，北市府委託捷安特建置與營運YouBike的合約，明年底將到期，預計明年中才可能重新評估是否調整費率。她也坦言，YouBike納入轉乘優惠屬明年推動的政策，因此費率也有可能不會調整。

台北市YouBike二○○九年啟用，目前已設三四四處站點，提供一萬一二九○輛車。上月北市YouBike總租借次數，達兩百多萬人次。