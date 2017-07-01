〈台北都會〉騎樓、人行道騎單車 北市17日起加強取締

2017-07-01

〔記者陳紜甄／台北報導〕騎乘自行車風氣盛行，但「人車共道」亂象層出不窮！北市府昨舉辦交通會報，交通局長張哲揚表示，七月十七日起將加強取締騎乘在騎樓或人行道的自行車，違者依道路交通管理處罰條例處三百元罰鍰，呼籲民眾騎乘自行車，應行駛於慢車道及設有人車共道的自行車道。

應行駛慢車道 違者罰300元

交通警察大隊表示，自行車路網建置較完整的路段，如信義路、仁愛路、新生南路、羅斯福路等路段，視為重點取締範圍，其餘路段則以勸導代替舉發為主。根據統計，北市取締自行車行駛人行道（含騎樓），一○三年為一五六件、一○四年為一二九件、一○五年為九十二件。

有民眾認為，不少公車與計程車從內側車道切到外側車道時沒有打方向燈，且外側車道違停情形嚴重，一旦要求自行車騎在慢車道，恐發生危險；也有民眾贊成自行車應行駛慢車道，但建議北市府應強制規範騎乘自行車要戴安全帽。

昨早交通會報，交大原規劃七月一日起加強取締騎乘於騎樓與人行道的自行車，但市長柯文哲認為時間過於倉促不妥，要求交通局先進行兩週宣導，再開始取締；經討論，敲定延至七月十七日起執行。

管理oBike 柯促加速訂法源

另外，共享單車oBike在台灣八縣市投放一萬兩千台車輛，紛紛出現違停亂象，柯文哲疑惑詢問，現在到處都是oBike，卻沒有管理辦法？對此，交通局表示，已研擬共享車輛自治條例，預計今年底送議會審查，最快明年一月一日實施。柯聽到後不滿說，這半年無法可管，都「已經火燒屁股了」，但法律制定卻慢半拍，要求交通局加快腳步研擬條例。