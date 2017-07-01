〈台北都會〉《全台首座》中崙旅館型市場 今起試營運

2017-07-01

〔記者黃建豪／台北報導〕全台第一座以ＢＯＴ案打造為旅館型市場的中崙市場，歷經五年改建，今天起試營運，預計七月十六日正式開幕。中崙市場自治會長林明竹表示，新市場大樓啟用後，一樓是生鮮區、二樓是熟食美食街，而四樓以上的高級旅館，則預計八月中旬才會開幕。

4樓以上旅館 8月中開幕

位於松山區八德路的中崙市場ＢＯＴ案，由宏國集團旗下凱撒飯店連鎖集團投資，規劃為地下六層、地上十四層的建物，造價高達七億元，地下樓層為停車場，地上一至二樓供原中崙市場進駐，三樓為市場自治會辦公室與區民活動中心，四樓以上則為平均房價六千元以上的高級旅館。

現有一百三十一攤中崙市場攤商，在一旁的臨時鐵皮棚架營業，林明竹表示，市場攤位進駐試營運後，臨時鐵皮棚架會同步營運至七月十日，之後拆除。

實際走訪新市場大樓，一樓生鮮區及二樓美食區，都和傳統市場布置完全不同，取而代之的是明亮且整齊一致的格局，各攤位均標示號碼，攤位間劃分與隔間相當清楚。

不過，林明竹指出，周邊房東將騎樓私租給流動攤販，導致中崙市場臨時攤棚外有近兩百個流動攤販，這些攤販未領有公有市場攤販證，不能進駐新市場大樓，若持續盤據外圍，將嚴重影響生意。市場處表示，已給予兩週勸導期，之後將會同松山警分局嚴加取締，若認定有占用道路，就會由警方驅離。

北市同樣規劃為旅館型市場共有兩處，另一處位於內湖區的江南市場，由建商甲山林興建後，大樓外觀已落成，但市場處評估，江南市場已沒落無營運必要，且三十六個攤販已有二十七攤無經營能力，將各領取六十萬元補助費退場，僅剩部分攤商仍有經營意願，與市場處協調中，預定七月底為最後期限，未來規劃邀請賣場、超市或美食街業者進駐。