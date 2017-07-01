〈台北都會〉貢寮海祭7/28登場 糯米糰、四分衛不缺席

2017-07-01

〔記者何玉華／新北報導〕「海洋十七，我們一起！」新北市貢寮國際海洋音樂祭，將於七月廿八日至七月卅日在福隆海水浴場登場，今年將邀請台灣獨立音樂史上不可或缺的四分衛、糯米糰，擔任第一天活動的壓軸Battle樂團；第二天則由十七位跨世代吉他手互飆吉他開唱。

首日的「團團轉」邀請十組樂團，包含台客搖滾樂團濁水溪公社、非人物種、入圍本屆金曲獎最佳樂團的香港女子樂團雞蛋蒸肉餅等新興獨立音樂團體，以及兩個重量級資深樂團四分衛、糯米糰壓軸演出。

十七名吉他手第二天尬技

第二天互飆的十七名吉他手，包括搖滾東方—小楊、新寶島康樂隊—阿佑、猴子飛行員—聲錚、賽璐璐樂團—阿義、四分衛團長—虎神、閃靈—小黑（Jesse）、1976—大麻、So What—小花、董事長樂團—小豪、拾參—小宇、P!SCO—芮秋、Trash—頤原、Hot Pink—Xharkie、啾吉惦惦—老盧、槍擊潑辣—阿杰、隨性—阿拓、非人物種—大眼等。

第三日活動主題「搖搖樂」，邀請來自日本的爵士樂團BLACK BOTTOM BRASS BAND、俄羅斯的WET RED及華人獨立音樂搖滾的二手玫瑰等國際特色樂團演出，以及由音樂鬼才張震嶽、嘻哈教父MC HotDog熱狗，再加上最潮嘻哈新勢力頑童MJ116合體而成的「兄弟本色」，將展現爆發的舞台魅力。