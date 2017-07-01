〈台北都會〉基隆太平國小最後休業式 師生淚別

2017-07-01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市太平國小昨天舉行最後休業式，校長陳建文致贈廿七位學生修業證書與成長紀錄ＤＶＤ；老師上台愛的叮嚀時，看著台下學生天真的眼神，更是哽咽得紅了眼眶，台下老師、家長也頻頻拭淚。

走過半世紀 7月底熄燈

因少子化，一九六八年創校、全盛時期有一千多位學生的太平國小，目前學生只剩十七人、附幼十一人，確定七月底停辦，學生將轉到鄰近的安樂國小上課。

太平國小主任戴裕昌六歲進入太平國小就讀，他的兄弟姊妹、親戚也是太平國小校友；民國六十八年，戴裕昌從太平國小畢業，退伍後因緣際會回到太平國小服務，歷經十任校長，堪稱太平國小活字典，今年也將隨著太平國小熄燈而退休。戴裕昌說，太平國小雖然熄燈，但請孩子莫忘自己是太平人，要做正確的事。

上台致詞的老師們，有的逐一叮嚀，有的雖然以前要求嚴格，但到了惜別時刻，也忍不住泣訴，不是老師兇，是怕學生輸人；替代役邱偉傑也被點名上台致詞，他感動哽咽、未語淚先流，一句珍重再見都說不出口。

「謝師宴」由學生家長一家一菜，有餃子、涼拌竹筍、麻油雞與應景水果糕點；在家長指揮下，小朋友端茶感謝老師教誨，有的學生跟老師要「愛的抱抱」，又讓老師忍不住哭了。

未來太平國小學生將安排到安樂國小就讀，太平校方致贈冬、夏季制服，讓太平學子穿新衣上學去。

校長陳建文最後跟學生許下承諾，大家從現在開始要更為這片土地努力，改變現況讓社區活化，也許十多年後，有更多的人願意回來這裏，學區的小孩數夠多了，他會再申請回來當太平國小校長，重新開啟太平國小的大門，迎接在座學生的下一代回來上課；校長的一席話，台下響起如雷掌聲，為太平國小畫下完美句點。