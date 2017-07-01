〈台北都會〉駕駛員控壓榨 北捷挨轟無誠意協商

2017-07-01

請特休考核遭扣分 獎金降等

〔記者陳紜甄／台北報導〕北區捷運電聯車駕駛產業工會昨號召四十位捷運駕駛員至台北捷運公司抗議，控訴北捷壓榨駕駛員，請特休考核卻遭扣分，要求北捷出面回應，工會並遞上協商函。未料，北捷代表現場拿了協商函，未發一語即離開，工會理事長陳崇瑋痛批，北捷毫無誠意協商。

北捷︰臨時請休造成人力調動

對此，北捷回應，班表排定後臨時請特休，造成人力需臨時調動，才會列入考核評分。另外，主管裁量比例僅佔十到廿％，還有其他項目綜合納入評分。

陳崇瑋指出，駕駛員每日總駕駛圈數約四圈，板南線頂埔站至南港展覽館，再返回頂埔站，視為一大圈；如果從亞東醫院發車，則是一小圈。一大圈的駕駛時間約兩小時廿分，一小圈則約一小時廿分。

他指出，近兩年來公司把駕駛時數從五小時卅分鐘，增加為六小時廿四分鐘；扣除行前作業時間，僅剩一小時可休息吃飯，此外，休息時間還切割成許多片段，駕駛員無法充分休息。北捷回應，已安排一．五至兩小時的休息用餐時間，實際執勤最多六．五小時，已優於勞基法。

陳崇瑋說，公司規定跑完一大圈，可休息十六分鐘，一小圈則無固定休息時間，但扣掉捷運常態誤點、交接車作業程序，駕駛員跑完一圈後，僅剩三到五分鐘可休息。他要求，一小圈的休息時間應要有十六分鐘，一大圈則要有廿四分鐘。

另外，他指出，駕駛員一年若請特休一到兩天，考核成績就會被扣分，考績獎金降一等，原可領卅天日薪，降至只能領廿天，年終考核的評分標準，主管裁量權卻佔很大比例，駕駛員不知分數如何評斷，也無從申訴。

勞動局科長黃毓銘表示，尚無收到北捷工會的勞資爭議資料。他說，若勞工行使權益提出特休，資方不宜納入考核成績，而資方也應設立申覆管道，勞方如有疑義，可循此管道提出救濟。