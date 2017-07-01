〈台北都會〉評前瞻軌道 柯嗆賀陳旦來辯論

2017-07-01

〔記者郭安家、鄭瑋奇、李欣芳 ／台北報導〕行政院編列六千億元做前瞻計畫的軌道建設，但市長柯文哲日前發言「感覺你們只是想花錢，不是想做事」，外傳引起行政院長林全不滿。柯昨受訪又稱，若各縣市十個捷運局執行六千億元，一定會重複投資浪費，還對交通部長賀陳旦引戰「我就上媒體跟你辯論！」

柯的一番話激怒中央，行政院發言人徐國勇昨反擊說，柯文哲自己承認不知道前瞻基礎建設內容，既然對內容不了解，那又要辯論什麼？賀陳旦回應，地方政府成立捷運局才是最佳運用人才，會持續與市府團隊建議朝此方向努力。

柯文哲說，北市捷運工程局明年卅年派用時間到了，捷運局不是公務機關，是派用機關；他重申，不可能六千億元軌道運輸由十個捷運局執行，如果機場捷運在台北捷運公司運作，成本一定低很多。

賀陳旦表示，成立任務性專業捷運局不是浪費，而是為日後良善營運打基礎，捷運局在完工後，可有相當比例人員轉入永續營運的捷運公司，部分人才轉為民間軌道產業，讓任務性捷運局隨之解編。

徐國勇則表示，柯文哲自承要辯論內容為有關各縣市捷運局整合問題，但這其實是各縣市對軌道建設的綜合或個別執行問題，與前瞻基礎建設無關；強將兩者合為一體，這種跳躍式思考，是不正當連結，邏輯不通、因果錯誤。