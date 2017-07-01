〈台北都會〉立院換地案遭否決 北市府批議會藍綠夾殺

2017-07-01

〔記者何世昌、郭安家、鄭琪芳／台北報導〕台北市議會昨日表決立法院換地案、南港機廠聯開解約案（二．四四億元）等案，民進黨團發動甲級動員全面力挺，立法院換地案仍因票數不足遭否決；南港機廠案則因票數打平被暫擱。對此結果，北市府發言人劉奕霆反批，「這是藍綠政治下，政黨介入為反而反的結果。」此話觸怒民進黨團，府會關係再陷危機。

台北市議會現有六十一席議員，國民黨團廿六席、民進黨團廿五席，親民問政小組四席（親民黨林國成及黃珊珊、無黨籍陳政忠及李慶元）、新黨潘懷宗、陳彥伯、台聯黨陳建銘、民國黨徐世勳，以及無黨籍林瑞圖、童仲彥。昨下午依序表決立法院換地案、南港機廠聯開解約案、第二預備金決算案；全體市議員均出席簽到，但表決時，國民黨籍副議長陳錦祥、新黨潘懷宗缺席，僅五十九人在場。

由於立法院換地案涉及總值卅七．五億元的土地交換案，屬重大市有財產處分，須經在場市議員三分之二同意（即四十票）。民進黨雖支持，贊成僅卅四票，未達四十票，此案遭否決。

南港機廠聯開案 正反打平暫擱

南港機廠聯開解約案，北市府意欲與日勝生解約，須賠償二．四四億元。民進黨周柏雅、顏聖冠、洪健益及民國黨徐世勳等四人棄權，形成贊成廿七票、反對廿七票。由於正、反意見打平，議長吳碧珠裁示「案子暫擱，下次再說」。「第二預備金決算案」則未表決，照原列通過。

劉奕霆表示，柯市長認為南港機廠案解約賠償金，是日勝生已支付的工程款，應付給對方，下個會期再努力。至於立法院換地案不牽涉意識形態，但在台灣藍綠政治下，最後政黨介入，為反對而反對，柯市長表達遺憾。

惹怒民進黨團 鄧家基傳訊道歉遭酸

民進黨團總召許淑華怒批，柯文哲昨早還向行政院長林全下戰帖，令黨團同仁非常不滿，但仍履行承諾「含恨投票」全力支持，何來藍綠夾殺？反倒是柯文哲一天到晚熱臉貼國民黨，關鍵投票還是背信，「到底是誰對不起誰，市民可以公斷！」

據了解，北市副市長鄧家基為平息民進黨團怒火，傍晚私下傳訊給許道歉言謝；卻反遭酸「只躲在LINE裡告知，有何用？」

對於台北市議會否決立法院換地案，財政部國產署表示，將與台北市政府討論後續如何處理，目前不多做評論。